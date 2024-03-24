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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 252

10:14 ص الأحد 24 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي، أمس السبت، خلال العملية المستمرة، التي تستهدف عناصر حركة حماس في مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجندي يبلغ 21 عاما من مدينة "ريشون لتسيون" وكان مقاتلاً، في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في القتال ، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس، في غزة إلى 252.

ووسط مداهمة مسشفى الشفاء، التي بدأت في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي ، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت إن القوات وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم أمس الأول الجمعة 35 موقعًا في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي طوفان الأقصى حركة حماس

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