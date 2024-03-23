أبو عبيدة: وفاة الأسير الإسرائيلي"بيجيف بوخطاف" نتيجة نقص الدواء والغذاء

مصراوي

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وفاة الأسير الاسرائيلي"بيجيف بوخطاف" 34 عاما نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال أبو عبيدة: "حذرنا سابقا أن أسرى الأحتلال يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان ونقص الغذاء".

كانت مصادر لقناة الجزيرة، قالت اليوم السبت، إن رد الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، موضحة أن الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وتابعت المصادر، أن الرد قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات، بينما عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.

وأكملت المصادر، أن إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم، موضحة أن إسرائيل طلبت مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين جولدن وآرون.

وأوضحت المصادر، أن رد إسرائيل شمل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.