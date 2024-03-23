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BBC

محتجزة بمستشفى الشفاء: قوات إسرائيل اغتصبت نساء وقتلتهن بمحيط المجمع الطبي

08:27 م السبت 23 مارس 2024

مجمع الشفاء الطبي بغزة

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مصراوي

ناشدت الفلسطينية جميلة الهسي المحاصرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي، اليوم السبت، الصليب الأحمر لتوفير ماء للأطفال والمرضى، مضيفة "تقطعت بنا السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي".

فيما لفتت إلى أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لهم.

وأوضحت الهسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الأطفال لا يجدون حتى الماء المالح ولا يجدون غذاء أو ماء منذ 6 أيام.

وأشارت الهسي إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتصبت نساء وقتلتهم بمحيط المجمع الطبي، كما أجبر 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع.

وكشفت الهسي أن قوات الاحتلال أحرقت وقتلت عائلات بأكملها، وكذلك أحرقت مبنى كانوا يتحصنون بداخله.

مجمع الشفاء الطبي الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة جميلة الهسي

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رمضانك مصراوي

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