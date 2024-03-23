أعنفها الهجوم على مدرسة أطفال.. تاريخ روسيا مع الهجمات الإرهابية الأكثر دموية

كتبت- سارة أبو شادي

مساء الجمعة، شهدت ضواحي العاصمة الروسية موسكو هجومًا إرهابيّا وُصف بأنه الأكثر دموية منذ عقود، الهجوم الذي جاء بعد نحو أسبوع من فوز الرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات رئاسية، تسبب في مقتل نحو 143 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين كانوا يتواجدون داخل قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية.

في عهد الرئيس فلاديمير بوتين وخلال فترات ولاياته، كان دائمًا ما يعلن أنّ مكافحة الإرهاب لها الأولوية القصوى بالنسبة له، وكان من أشهر تعليقاته أنّه سيلاحق الإرهابيين الشيشان في كل مكان، لكن رغم ذلك إلّا أنّ بوتين عانى كثيرًا من الضربات الإرهابية والتي كان آخرها أمس الجمعة.

هجوم الأمس بالرغم من أنّه يعتبر الأكثر دموية في تاريخ موسكو، لكن روسيا عانت كثيرًا من هجمات إرهابية راح ضحيتها الكثير ففي ديسمبر من عام 2013، استهدف تفجيران انتحاريان محطة قطار وحافلة في مدينة فولجوجراد، ما تسببت في مقتل نحو 34 شخصًا من بينهم منفذي الهجوم.

تفجيرات ديسمبر 2013 وقعت بعد نحو شهرين فقط من انفجار انتحاري أسفر عن مقتل ثمانية في المدينة ذاتها "فولجوجراد"، وذلك قبل أسابيع من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، التي أقيمت على بعد حوالي 400 ميل في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وفي يناير 2011، أدى تفجير انتحاري في مطار دوموديدوفو بموسكو ، إلى مقتل 37 شخصًا وإصابة 172. وأعلن دوكو عمروف، أمير حرب شيشاني قوي يدير جماعة إسلامية متطرفة تسمى حركة إمارة القوقاز، مسؤوليته عن الهجوم حينها.

بينما في مارس 2010، أسفر تفجيران انتحاريان في مترو أنفاق موسكو، عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في 29 مارس. ووصفه المسؤولون الروس بأنه أعنف هجوم إرهابي وأكثره تعقيدًا في العاصمة الروسية منذ ست سنوات، وكانت إحدى المحطات المستهدفة - محطة لوبيانكا - تقع بالقرب من المبنى الذي يضم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وفي نوفمبر 2009 ، تعرض خط السكك الحديدية عالي السرعة من موسكو إلى سانت بطرسبرج لتفجير انتحاري، ما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 130.وتم سجن عشرة رجال لدورهم في الهجوم، تسعة منهم من نفس العائلة في جمهورية شمال القوقاز في إنجوشيا. وبحسب ما ورد حينها فإن إمارة عمروف القوقازية هي من نفذت الهجوم.

وفي أكتوبر 2005، شنت بعض العناصر هجمات في مدينة نالتشيك، عاصمة جمهورية قبردينو بلقاريا بالقرب من الشيشان، واستهدفت مجموعة كبيرة من المهاجمين المباني التي تأوي قوات الأمن الروسية، وقتل حينها أكثر من 100 شخص بينهم مدنيون.

أما في سبتمبر عام 2004، بدأت واحدة من أكثر الهجمات شهرة وصدمة في تاريخ روسيا الحديث في عندما داهم بضع عشرات من المسلحين مدرسة في بيسلان بمقاطعة أوسيتيا الشمالية، و احتجزوا الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور كرهائن. وبعد مواجهة استمرت أيامًا، اقتحمت القوات الروسية المدرسة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص، العديد منهم من الأطفال.

وفي أغسطس 2004، وقع هجومان انتحاريان على رحلات جوية من مطار دوموديدوفو في موسكو. قُتل في هذا الهجوم جميع ركاب الرحلات البالغ عددهم 90 راكبًا، وبعد أيام فقط، وفي نفس الشهر، قتل انتحاري 10 أشخاص في مترو أنفاق موسكو و.

في العام نفسه أسفر هجوم انتحاري على ملعب في الشيشان، عن مقتل 24 شخصًا، وكان من بين القتلى أحمد قديروف الرئيس الشيشاني الأسبق ووالد الزعيم الشيشاني الحالي رمضان قديروف.

وفي فبراير 2004، ضرب انتحاري مترو أنفاق موسكو خلال ساعة الذروة، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 100. وأعلنت جماعة شيشانية غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم في وقت لاحق.

أما في أكتوبر 2002 ، اقتحم مسلحون مسرح دوبروفكا المزدحم في موسكو واحتجزوا نحو 1000 رهينة، حينها ضخت القوات الروسية عاملاً كيميائياً في نظام التهوية بالمبنى لإعاقة المسلحين وبدء عملية إنقاذ ـ لكن العملية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 170 شخصًا.

وفي سبتمبر 1999 - أسفرت تفجيرات المباني السكنية عن مقتل ما يقرب من 300 شخص في موسكو وبويناكسك وفولجودونسك، تم إلقاء اللوم في الهجمات على الانفصاليين الشيشان وأدت في النهاية إلى الحرب الشيشانية الثانية.

بينما في يونيو 1995 - وخلال الحرب الشيشانية الأولى، اقتحم المقاتلون الشيشان مستشفى في بوديونوفسك بالقرب من الحدود مع روسيا، و احتجزوا العديد من المدنيين كرهائن ، أشارت بعض التقديرات حينها إلى احتجاز ما يصل إلى 2000 شخص، وهددوا بقتلهم ما لم تنته الحرب. فشلت محاولات القوات الروسية لمداهمة المستشفى، وقتل أكثر من 100 شخص قبل التوصل إلى اتفاق والسماح للمسلحين بالعودة إلى الشيشان.