الكونجرس الأمريكي يوافق على اقتراح يحظر تمويل أونروا حتى عام 2025

تل أبيب- (د ب أ)

وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح، يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا)، حتى عام 2025 على الأقل.

جاءت الموافقة، ضمن اتفاق ميزانية، حالت دون الإغلاق الحكومي، طبقا للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" /واي نت/ اليوم السبت.

ومع ذلك، تقرر تحويل 175 مليون دولار إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن الأونروا وهو ما يمثل تخفيضا كبيرا، مقارنة بعام 2023.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بالقرار، مشيرا إلى أن "الحظر يثبت ما كنا نعرفه طوال الوقت".