ولاية نيويورك الأمريكية تسعى لإلغاء قانون يُجرّم "الخيانة الزوجية"

مصراوي

كشفت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فرض حظر "الزنا" قد ينتهي في ولاية نيويورك، بفضل مشروع قانون يلغي القانون القديم الذي يعاقب الزوجين بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر في حالة الخيانة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن قوانين الزنا لا تزال قائمة في العديد من الولايات، على الرغم من قلة الاتهامات والإدانات، مشيرةً إلى أن هذه القوانين كانت تستخدم تقليديًا للحد من حالات الطلاق عندما كانت الخيانة الزوجية الطريقة الوحيدة للطلاق.

ويُعرف الزنا في نيويورك منذ عام 1907 بأنه "ممارسة الجنس بين شخصين عندما يكون أحدهما متزوجًا، سواء كان لديه زوج حي أو كان الشخص الآخر متزوجًا".

وتم توجيه التهمة ضد نحو 12 شخصًا فقط بموجب قانون نيويورك منذ عام 1972، وتمت الإدانة في 5 حالات فقط، فيما كانت آخر تهمة بالزنا في بالولاية الأمريكية في عام 2010 ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة عامة، لكن تم إسقاط التهمة لاحقًا كجزء من صفقة.

وجرى إقرار مشروع القانون في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يمر قريبًا في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب الحاكم للتصديق عليه، وقد أُزيل القانون تقريبًا من الكتب في ستينيات القرن الماضي؛ بعد ما وجدت إحدى اللجان الحكومية أن فرض الحظر يستحيل تنفيذه عمليًا.

وعلّق رئيس اللجنة في ذلك الوقت قائلا: "هذه مسألة أخلاقية، وليست قانونية".