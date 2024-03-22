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BBC

مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات قرب العاصمة الروسية موسكو

09:41 م الجمعة 22 مارس 2024

مصر

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مصراوي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

مصر موسكو الإرهاب هجوم إرهابي وزارة الخارجية المصرية

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