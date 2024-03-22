للمرة الأولى منذ عامين.. روسيا تستخدم مصطلح "حرب" لوصف "عمليتها" بأوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

بعد مرور أكثر من عامين على شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا، قال مسؤول رفيع المستوى في الكرملين إنها أصبحت الآن "حربا"، وحمل الغرب المسؤولية عنها.

ويصر الكرملين حتى الآن على وصف الهجوم على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022، فقط بأنه "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى ضمان "نزع سلاح جارة روسيا وتطهيرها من النازية".

ويشير هذا المصطلح ضمنا إلى أن العملية كانت ذات نطاق محدود، في حين تم فعليا حظر استخدام مصطلح "الحرب" الأوسع.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة مجلة أرجومنتي أي فاكتي الروسية، أن "العملية بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد ظهور الزمرة، عندما حدث تدخل الغرب الجماعي إلى جانب أوكرانيا، أصبحت حربا بالنسبة لنا".

وردا على أسئلة لوسائل إعلام، أوضح المتحدث باسم الكرملين أن روسيا في حالة حرب فعليا، لكن العمليات القتالية ستحتفظ بوضعها القانوني الحالي، وأضاف: "بحكم القانون، إنها عملية عسكرية خاصة".

ودعا بيسكوف، الذي يشغل منصب المتحدث الصحفي باسم الرئيس فلاديمير بوتين منذ عام 2000، الروس إلى الاتحاد و"الاستنفار داخليا".