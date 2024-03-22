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BBC

روسيا: مقتل شخص واحد على الأقل في قصف لمنطقة حدودية مع أوكرانيا

12:34 م الجمعة 22 مارس 2024

روسيا

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موسكو- (د ب أ)

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب عدد آخر، جراء قصف من جانب أوكرانيا على منطقتي "بيلجورود" و"كورسك" الحدوديتين بغرب روسيا.

وقتلت امرأة كانت تسير مع كلبها، في القصف، في مدينة "بيلجورود" وأصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة، طبقا لما ذكره الحاكم، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق/تليجرام/ اليوم الجمعة

وقالت إن مبان سكنية وسيارات تضررت أيضا، مضيفة أنه تم اعتراض ثمانية صواريخ.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

يذكر أن الهجمات الأوكرانية زادت على المناطق الحدودية الروسية وشملت منطقة بيلجورود ومطار إنجلز في منطقة فولجا في ساراتوف، على بعد 500 كيلومتر من الحدود.

كان جلادكوف قد أعلن إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 100 آخرين بجروح في منطقة بيلجورود منذ الأسبوع الماضي جراء هجمات على المنطقة ، مضيفا أنه أمر بإجلاء 9000 طفل من المنطقة بسبب هذه الهجمات.
وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وكثيرا ما يقتل المدنيين نتيجة القصف الروسي، خاصة في المناطق القريبة من الجبهة.

روسيا موسكو أوكرانيا

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