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BBC

إعلام عبري: نتنياهو يتجنب عقد المجلس الوزاري المصغر خشية الضغوط بشأن صفقة الأسرى

07:05 م الخميس 21 مارس 2024

نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، إن إلغاء مناقشات مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر استهتار لا يوصف.

وأوضحت مصادر في تصريحاتها للقناة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجنب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر خشية الضغوط بشأن صفقة الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، إلغاء اجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزراي المصغر بشكل مفاجئ.

وأشار بيان لديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن رئيس الموساد يتوجه غدا لقطر للقاء وسطاء في مسعى لاتفاق بشأن الأسرى.

نتنياهو صفقة الأسرى إسرائيل

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رمضانك مصراوي

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