بلومبرج: الصين وروسيا توصلتا لاتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة في البحر الأحمر

وكالات

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، إن الحوثيين في اليمن أبلغوا الصين وروسيا بأن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لهجمات.

هذا وتوقف العمل بميناء إيلات الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشكل كلي، على خلفية اضطراب أزمة الملاحة في البحر الأحمر لاستهداف جماعة أنصار الله الحوثي المستمر لجميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل.

ويستهدف الحوثيون منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين، وهو تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا لاحقا لردعهم بشن هجمات على عدة مناطق في اليمن بداعي استهداف مناطق تواجدهم ليرد الحوثيون، باستهداف جميع السفن البريطانية والأمريكية والسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر والعربي إضافة للمحيط الهندي.