إعلان

BBC

بلومبرج: الصين وروسيا توصلتا لاتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة في البحر الأحمر

02:43 م الخميس 21 مارس 2024

الصين وروسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، إن الحوثيين في اليمن أبلغوا الصين وروسيا بأن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لهجمات.

هذا وتوقف العمل بميناء إيلات الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشكل كلي، على خلفية اضطراب أزمة الملاحة في البحر الأحمر لاستهداف جماعة أنصار الله الحوثي المستمر لجميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل.

ويستهدف الحوثيون منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين، وهو تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا لاحقا لردعهم بشن هجمات على عدة مناطق في اليمن بداعي استهداف مناطق تواجدهم ليرد الحوثيون، باستهداف جميع السفن البريطانية والأمريكية والسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر والعربي إضافة للمحيط الهندي.

الصين روسيا البحر الأحمر خليج عدن إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 434 ألفًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* السيسي يخصص 3 مليار دولار لاستيراد السلع إذا لم تتراجع الأسعار ويلتزم القطاع الخاص
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب