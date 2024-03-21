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BBC

بلينكن يبحث مع ولي العهد السعودي جهود وقف الحرب في غزة

01:05 ص الخميس 21 مارس 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مدينة جدة.

وبحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماعهما في جدة، التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما جرى خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بحسب "واس".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية السعودية، بأنّ وزير الخارجية فيصل بن فرحان ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأوضاع في قطاع غزّة ومدينة رفح الفلسطينية وأهميّة التوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، أنّ الوزير السعودي بحث مع بلينكن بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة إلى غزة.

ومن المقرر أن يزور بلينكن القاهرة اليوم، بعد اختتام زيارته للمملكة. وسيزور بلينكن إسرائيل يوم الجمعة.

أنتوني بلينكن ولي العهد السعودي وقف الحرب في غزة طوفان الأقصى

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