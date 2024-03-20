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BBC

ضمن إجراءات الناتو.. ليتوانيا تستقبل أول دفعة من الجنود الألمان في أبريل

11:57 م الأربعاء 20 مارس 2024

وصول دفعة من الجنود الألمان إلى ليتوانيا أرشيفية

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ريجا - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع في فيلنيوس، اليوم الأربعاء، إن أول دفعة من الجنود الألمان الذين سوف يتم إرسالهم لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ستصل إلى البلاد في أبريل.

وتتوقع ليتوانيا، التي تقع على بحر البلطيق وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وصول 20 جنديا ألمانيا إلى فيلنيوس، وسيتكون مهمتهم التخطيط لنشر لواء في البلاد.

وتتاخم ليتوانيا جيب كالينينجراد الروسي وبيلاروس، حليفة روسيا.

وبحلول نهاية العام سيكون هناك 150 جنديا في ليتوانيا.

وفي أعقاب انطلاق الغزو الروسي للجارة أوكرانيا في فبراير 2022، أعلنت ألمانيا عن خطط لتمركز وحدة مستقلة مستعدة قتاليا في ليتوانيا، على أن تكتمل بحلول 2027.

وتشمل الخطة وجود دائم لما يصل إلى 5000 فرد من الجيش الألماني، وأسرهم، وسيكون موقع الانتشار الرئيسي في رودنينكاي قرب الحدود مع بيلاروس.

دفعة من الجنود الألمان وزارة الدفاع في فيلنيوس تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ليتوانيا تستقبل دفعة من الجنود الألمان

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