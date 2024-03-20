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BBC

خلال اتصال هاتفي.. شكري ونظيره الفرنسي يناقشان الأوضاع في غزة والسودان

08:14 م الأربعاء 20 مارس 2024

سامح شكري وزير الخارجية

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ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من السيد ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا.

وأوضح أبو زيد، أن الاتصال تناول المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.

وقد نقل شكري لنظيره الفرنسي تقدير مصر للجهود التي تبذلها فرنسا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتعجيل بإصدار قرار من المجلس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة نظراً لخطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقد اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في هذا الإطار، بما في ذلك مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 مارس الجاري إلى القاهرة.

ومن ناحية أخرى، أوضح أبو زيد أن الاتصال تناول الوضع في السودان، حيث أطلع وزير خارجية فرنسا، شكري على الجهود التي تقوم بها فرنسا من أجل حشد المساعدات الإنسانية للتعامل مع الأزمة السودانية، وهو ما كان محل تقدير من وزير الخارجية المصري.

وقد حرص شكري من جانبه على إطلاع نظيره الفرنسي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حلحلة الأزمة السودانية، ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت.

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