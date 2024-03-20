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BBC

حماس: نسعى بكل جهد لإنهاء الحرب ونكثف جهودنا لإدخال المساعدات إلى غزة

05:56 م الأربعاء 20 مارس 2024

أسامة حمدان

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بيروت - (د ب أ)

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن الحركة تسعى بكل جهد لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي المؤتمر الصحفي لحركة حماس مساء اليوم مواكبةً لتطورات الحرب المتواصلة في قطاع غزة، قال حمدان إن "الحركة قدمت تصوراً شاملاً يحقق أولويات شعبنا ويتمثل بوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار".

وأكد أن الحركة أبدت "مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق ولاسيما في ملف الأسرى ودعت الاحتلال إلى التقاط الفرصة بدلاً من المراوغة"، مشيرا إلى أن نتنياهو هو من يعطل التوصل إلى اتفاق وسبق أن قدّمت الحركة اقتراحاً من 3 مراحل.

وتابع أن "رد الاحتلال جاء سلبياً على مقترح حماس ولا يستجيب لمطالب شعبنا"

وأشار إلى أن استمرار "العدوان على مستشفى الشفاء هو محاولة للتغطية على إخفاق العدو العسكري"، مضيفا أن "الاحتلال اعترف بإعدام أكثر من 50 فلسطينياً داخل مستشفى الشفاء".

ولفت إلى أن "استهداف الاحتلال لقادة الأجهزة الأمنية والشخصيات العشائرية يكشف المخطط الإجرامي للاحتلال في زرع الفتنة"، وأكد دعم العشائر في موقفها الداعم للمقاومة والحكومة.

وحمل حمدان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الاحتلال في جرائمه، داعيا العالم إلى التدخل لوقف الإبادة في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وشدد أنه لا بديل عن فتح المعابر وإدخال المساعدات ولاسيما إلى شمالي القطاع، محملا "الاحتلال مسؤولية استهداف قوافل المساعدات وطواقم حمايتها"

أسامة حمدان حماس حرب غزة

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