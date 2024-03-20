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المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد لليوم التالي للحرب في غزة

02:54 م الأربعاء 20 مارس 2024

المفوضية الأوروبية

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(مصراوي)


دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الاستعداد لليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

وأفادت أورسولا، أنه من المهم تحديد مسارًا واضحًا من أجل حل الدولتين، لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة حسب قولها.

وصرحت دير لاين، أن الممر البحري الذي تم إنشاؤه عبر قبرص جاء كمحاولة لزيادة الإمدادات الإنسانية الواصلة إلى أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى قلة حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عن طريق المعابر البرية.

ووصلت أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري السبت الماضي، بعد إعلان إسرائيل أنه سيتم تفتيش جميع سفن المساعدات قبل توجهها إلى غزة من ميناء لارنكا في قبرص.

المفوضية الأوروبية غزة رئيسة المفوضية الأوروبية قطاع غزة

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