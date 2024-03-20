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BBC

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 31 ألفا و932 شخصًا

11:46 ص الأربعاء 20 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 31 ألفًا و923 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 74 ألف مصابا، وسط انهيار الخدمات الطبية ومنع دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية واستهداف متواصل للمستشفيات والمراكز الصحية آخرها استهداف مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مجازر ارتقى على إثرها 104 شهداء وأُصيب 162 آخرون، حسب بيان وزارة الصحة.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة حرب غزة

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