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BBC

بن جفير وسموتريتش يكشفان عن ظروف انضمامهم لمجلس الحرب الإسرائيلي

10:42 ص الأربعاء 20 مارس 2024

إسرائيل

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(مصراوي)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، أعربا عن نيتهما في الانضمام لمجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن الوزيرين طالبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الانضمام للمجلس في حال قرر ضم رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر.

وكان حزب جدعون ساعر قد هدد أمس الثلاثاء بمغادرة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل، اعتراضًا على رفض نتنياهو ضمه لمجلس الحرب.

إسرائيل مجلس الحرب الإسرائيلي نتنياهو

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