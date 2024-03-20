بن جفير وسموتريتش يكشفان عن ظروف انضمامهم لمجلس الحرب الإسرائيلي

(مصراوي)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، أعربا عن نيتهما في الانضمام لمجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن الوزيرين طالبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الانضمام للمجلس في حال قرر ضم رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر.

وكان حزب جدعون ساعر قد هدد أمس الثلاثاء بمغادرة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل، اعتراضًا على رفض نتنياهو ضمه لمجلس الحرب.