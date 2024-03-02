مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين في قرية برقة شرقي رام الله ما تسبب بأضرار مادية دون إصابات.

وأضافت وكالة الأنباء، أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الطريق الواصل بين رام الله ونابلس وسط انتشار كثيف للمستوطنين.

كان الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين احتشدوا مساء اليوم السبت، للمطالبة باستعادة الأسرى من غزة وعقد صفقة تبادل.

واتجه المتظاهرون وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وتظاهر آلاف المستوطنين في "شارع كابلان" في "تل أبيب"، للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.