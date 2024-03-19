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BBC

حكومة الاحتلال: نتنياهو أكد تصميمه على التحرك عسكريًا في رفح

08:01 م الثلاثاء 19 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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قال ديوان رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد تصميمه على التحرك عسكريا في رفح جنوبي قطاع غزة مع إيجاد حلول إنسانية للمدنيين.

وأشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إلى أنه سيتم إيفاد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي لإجراء مباحثات بواشنطن، موضحة أنه سيتم إيفاد المبعوثين إلى واشطن لصالح استمرار القتال في غزة.

سبق وأن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، متهمًا إياهم بالتعاون مع الإدارة الأمريكية للحيلولة دون اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وكان عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" آفي ديختر، قد صرح في وقت سابق اليوم إنه لا يوجد أي بدائل أخرى تغني عن اجتياح مدينة رفح، من أجل تقويض قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس والانتصار الكامل عليها حد تعبيره.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح التي تأوي مليون ونصف نازح بريًا بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، بينما ترد واشنطن بالتحذير من عواقب تلك الخطوة مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووضع خطة لتجنيبهم تبعات أي هجوم.

وتقول واشنطن إن إسرائيل لم تقدم لها أي مخططات عن كيفية حماية المدنيين في رفح حال تم الهجوم.

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