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استشهاد مدير مركز شرطة النصيرات بقصف استهدف سيارته أمام مقر الأونروا

07:07 م الثلاثاء 19 مارس 2024

قصف سيارة

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أفادت تقارير إعلامية مصادر، اليوم الخميس، باستشهاد مدير مركز شرطة النصيرات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة أمام مقر الأونروا في النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادر.

سبق وأن استشهد عدد من رجال الشرطة الفلسطينية أثناء تأمين المساعدات، من بينهم مدير الشرطة الخاصة بمدينة رفح مجدي عبد العال إثر استهداف الاحتلال لسيارته في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادرها.

وأوضحت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، أن مجدي عبد العال، مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام بجهاز الشرطة؛ استشهد جرّاء قصف الاحتلال لسيارته خلال مهمة تأمين شاحنات المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

كذلك، استشهد 6 أشخاص كانوا يحرسون شاحنة مساعدات في قصف إسرائيلي على شمال رفح جنوبي القطاع.

استشهاد مدير مركز شرطة النصيرات قصف إسرائيلي غزة طوفان الأقصى

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