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BBC

رئيس الحكومة اللبنانية: الهدنة المتوقعة في غزة ستشمل دول المنطقة

03:49 م الثلاثاء 19 مارس 2024

نجيب ميقاتي

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بيروت - (د ب أ)

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء ،أن "الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارًا طويل الأمد".

وقال ميقاتي، في كلمة له في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، إن " انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة و الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي".

وأضاف: "سنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير و الإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل ".

وشدد على وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن المسؤولية تقع على اللبنانيين، والأزمة السياسية تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ميقاتي:" نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تياريين سياسيين في البلد الأول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة".

وانعقدت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي في بيروت بحضور بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و 15 وزيراً لبحث جدول أعمال من 27 بنداً.

نجيب ميقاتي بيروت الحكومة اللبنانية غزة

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