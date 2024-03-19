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BBC

عضو الكابينت الإسرائيلي: لا بديل عن اجتياح رفح

12:21 م الثلاثاء 19 مارس 2024

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

قال عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" آفي ديختر، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى أي بديل عن اجتياح مدينة رفح، من أجل تقويض قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس والانتصار الكامل عليها حد تعبيره.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح التي تأوي مليون ونصف نازح بريًا بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، بينما ترد واشنطن بالتحذير من عواقب تلك الخطوة مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووضع خطة لتجنبيهم تبعات أي هجوم.

الاحتلال الإسرائيلي رفح حماس نتنياهو

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