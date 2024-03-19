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BBC

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح من خلال قصف يومي متكرر

10:46 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون إعلان هذا ودون انتظار إذنًا من أحد تفاديًا لردود الفعل الدولية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ تدمير رفح من خلال قصف يومي متكرر، مما أخلف ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح التي تأوي مليون ونصف نازح بريًا بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، بينما ترد واشنطن بالتحذير من عواقب تلك الخطوة مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووضع خطة لتجنبيهم تبعات أي هجوم.

الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل

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