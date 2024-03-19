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الوكالة اللبنانية: لقصف الإسرائيلي يعمد إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية

10:37 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

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بيروت - (د ب أ)


أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الإسرائيلي يعمد منذ أقل من أسبوع الى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اليوم الثلاثاء: "العدو يعمد، منذ أقل من أسبوع، إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وانعدام سبل العيش فيها، خصوصا القرى المتاخمة للخط الأزرق والحدود مع فلسطين المحتلة".

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق"، لافتة إلى إطلاق مساء أمس، عدد من القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين.

وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء، كما تعرض وادي السلوقي ، صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم.

بيروت القصف الإسرائيلي فلسطين لبنان

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