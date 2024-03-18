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BBC

بن غفير: 100 ألف إسرائيلي حصلوا على رخصة لحيازة السلاح

10:02 م الإثنين 18 مارس 2024

إيتمار بن غفير

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أعلن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، اكتمال حصول 100 ألف من الإسرائيليين على رخصة لحيازة الأسلحة النارية.

وقال بن غفير، إن إعطاء المزيد من السلاح للإسرائيليين من أهم المشاريع التي عمل عليها لإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال أبدت بسالة وبطولة يوم السابع من أكتوبر ولا يعقل أن يتم المساس بها.

وأوضح بن غفير، أنه يجب التفاوض مع حماس من خلال البنادق فقط ويجب الدخول إلى رفح جنوبي قطاع غزة وتحقيق النصر وإعادة الأسرى.

وأشارت القناة 13 العبرية، إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أطلق سراح سجناء فلسطينيين "ملطخة أيديهم بالدماء"، على حد قولها.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف رخصة لحيازة الأسلحة النارية حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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