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العاهل الأردني: تداعيات استمرار الحرب بغزة ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

03:28 م الإثنين 18 مارس 2024

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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عمان- ( د ب أ )

حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الملك عبد الله قوله، لدى لقائه مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا اليوم، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة.

وثمّن موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلا عن موقفها المؤيد لحل الدولتين.

وجدّد العاهل الأردني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة التي تربط الأردن والبرازيل، وأهمية البناء عليها لتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها.

الملك عبدالله الثاني عمان الأردن

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