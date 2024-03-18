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BBC

داخل مجمع الشفاء.. الاحتلال يزعم اغتيال قائد الأمن الداخلي بغزة

02:30 م الإثنين 18 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش اغتال رئيس مديرية عمليات الأمن الداخلي في غزة في مستشفى الشفاء.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال فائق المبحوح في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، مدعيًا أنه قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفيما سبق أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين، عن المصادر قولها: إن "حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع ".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية".

وأفادت مصادر محلية، بـ "اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي".

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة مجمع الشفاء الطبي حركة المقاومة الإسلامية

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رمضانك مصراوي

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