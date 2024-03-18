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BBC

الاحتلال يزعم استشهاد رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في مستشفى الشفاء

02:24 م الإثنين 18 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استشهاد رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة فائق المبحوح خلال هجوم الاحتلال على مستشفى الشفاء.

ولم تصدر حركة المقاومة الإسلامية حماس أي تعليق حتى الآن على هذا الخبر.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على المجمع محذرة المتواجدين بداخله من الاقتراب من نوافذ المجمع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر اليوم بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله.

وأدانت حركة حماس، هجوم قوات الاحتلال على المجمع الطبي، قائلة إن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى استهداف المدنيين بعد فشله في تحقيق أي أهداف عسكرية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمن الداخلي لحماس مستشفى الشفاء حركة حماس

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رمضانك مصراوي

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