وزير إسرائيلي: نقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله وسيتحمل لبنان عواقبها

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، قوله إن "نقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله وسيتحمل لبنان عواقبها ".

سبق وأن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته أجرت تدريبات على تحميل وتفريغ المياه والوقود والذخيرة في القطاع الشمالي تحت النار.

وكان قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين قال، أمس السبت، إن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان من أجل إعادة السكان إلى منازلهم.

وأكد قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية خلال زيارة للجليل الغربي، أن جيش الاحتلال يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان.