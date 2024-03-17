ترامب: سيكون هناك حمام دم بأمريكا إذا لم يتم انتخابي رئيسًا

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب: إذا لم أفز بالانتخابات فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد.

وأضاف المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية خلال مؤتمر انتخابي له، أنه إذا لم يتم انتخابه فسيكون هناك حمام دم في البلاد.

وتابع أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو أسوأ رئيس حظيت به الولايات المتحدة فهو عديم الكفاءة وعاجز عن تكوين جملتين متراصتين.