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BBC

ترامب: سيكون هناك حمام دم بأمريكا إذا لم يتم انتخابي رئيسًا

12:31 ص الأحد 17 مارس 2024

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب: إذا لم أفز بالانتخابات فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد.

وأضاف المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية خلال مؤتمر انتخابي له، أنه إذا لم يتم انتخابه فسيكون هناك حمام دم في البلاد.

وتابع أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو أسوأ رئيس حظيت به الولايات المتحدة فهو عديم الكفاءة وعاجز عن تكوين جملتين متراصتين.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الانتخابات الأمريكية جو بايدن الولايات المتحدة

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