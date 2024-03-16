رويترز: "سبيس إكس" أطلقت نماذج لأقمار تجسس صناعية في الفضاء

مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، إن شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أطلقت نماذج لأقمار صناعية تجسسية ضمن مشروع "فالكون 9".

وبحسب المصادر، فإن "سبيس إكس" تعمل على بناء مئات الأقمار الاصطناعية للتجسس بموجب عقد سري مع مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي.

وقد تأسست الشركة الأمريكية في عام 2022 لبناء الصواريخ منخفضة التكلفة، وتأمين الوصول إلى كوكب المريخ، وتقليص نفقات النقل الفضائي.

وحققت الشركة شهرة واسعة في مجال الصواريخ، وأطلقت أول صاروخ يعمل بالوقود السائل في عام 2008، كما أصبحت أول شركة خاصة تضع جسمًا في مدار حول الشمس.

وفي وقت سابق، تم إلغاء إطلاق نظام صاروخي جديد إلى الفضاء بسبب تجمد أحد الصمامات في الدقائق الأخيرة من العد التنازلي، مما أدى إلى تأجيل الرحلة التجريبية غير المأهولة.