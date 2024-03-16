روسيا.. رسائل تحذيرية هاتفية من تنظيم احتجاجات ضد الانتخابات

موسكو - (د ب أ)

ذكرت تقارير أن المواطنين الروس الذين ربما يفكرون في دعم احتجاج مقرر غدا الأحد خلال اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، تلقوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة قبل تنظيم الاحتجاجات.

ونشر الموقع الإخباري المستقل (ميدوزا)، من بين مواقع أخرى، لقطات من الرسائل النصية التي تم إرسالها اليوم السبت من موسكو إلى المواطنين تقول: "بغض النظر عن حقيقة أنكم تدعمون أفكار منظمات متطرفة، يسعدنا أنكم ستصوتون في موسكو".

وأعقب التحذيرات توجيه دعوة للمشاركة في الانتخابات "بهدوء" و"بدون استفزازات".

ولم يعرف بعد الجهة التي قامت بتوجيه الرسائل على تطبيقي "تليجرام" و"سيجنال"، أو الكيفية التي تم بها اختيار مستقبليها.

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حتى مساء غد الأحد من قبل بعض شرائح الشعب الروسي على أنها غير ديمقراطية على الإطلاق وتهدف إلى احتفاظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسلطة، وسط الحرب الروسية ضد أوكرانيا.