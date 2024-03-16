قوات الاحتلال تعتقل 7605 فلسطينيين من الضفة منذ أكتوبر الماضي

رام الله- (د ب أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في فلسطين، اليوم السبت، إن"قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7605 مواطنين من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضافت أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

ووفق البيان،"اعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون" لافتا إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، الخليل، طوباس، بيت لحم، نابلس، جنين، والقدس.

وأشار إلى أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير رائد الحوتري المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسجن المؤبد 22 مرة، ومنزل الأسير سعيد ذياب المعتقل منذ عام 2007، والمحكوم بالسجن لمدة 27 عاما، وهما من محافظة قلقيلية، وفتشتهما، بالإضافة لتخريب وتدمير محتوياتهما بشكل واسع".