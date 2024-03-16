مقتل قيادات وعناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال

مقديشو- (د ب أ)

أعلن الجيش الوطني الصومالي نجاحه في تصفية قيادات بارزة وعناصر من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) اليوم السبت ، "جرت العملية العسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة تابعة لمدينة حررطيري والتي أسفرت عن مقتل نائب مسؤول الجبهات في محافظتي مدج وجلجدود ،وقيادي أجني،بالإضافة إلى خمسة من عناصر المليشيات".

وأشارت إلى أن "تنفيذ العملية العسكرية جاء بناءً على معلومات استخباراتية أثناء مرور الميليشيات في طريق منطقة دوماي، حيث نجح الجيش في الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم".

وطبقا للوكالة، "يدعى القيادي البارز، الذي قتل في العملية العسكرية، محمد إسحاق أو-راجي وكان يشغل منصب نائب مسؤول الجبهات لدى مليشيات الخوارج في محافظتي مدج وجلجدود".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.