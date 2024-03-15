مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتأمين تسليم المساعدات في غزة

مصراوي

نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين، إن إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في غزة.

وأضافت الشبكة الأمريكية نقلا عن المسؤولين، أن إسرائيل طرحت على مسؤولين أمريكيين مسألة اللجوء لشركات أمن خاصة لتأمين المساعدات بغزة، مشيرة إلى أن المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مترددون بشأن وجود قوات أمريكية أو شركات أمن خاصة في غزة.

وتابعت، أن واشنطن تدرس الاستعانة بمقدمي خدمات أمن فلسطينيين للمساعدة في توزيع المساعدات، موضحة أن هناك جماعات وفصائل في غزة غير مرتبطة بحماس يمكنها أن تساعد في توزيع المساعدات.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنه يجب أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن العملية العسكرية في رفح لا مجرد إبعاد المدنيين من طريق الأذى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن خطة رفح يجب أن تشمل الاعتناء بالمدنيين في المأوى والطعام والدواء والملابس بعد إخراجهم، موضحا أن واشنطن لم ترى هذا بعد.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.