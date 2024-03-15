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BBC

الولايات المتحدة ترحب بتعيين محمد مصطفى رئيساً جديداً لوزراء فلسطين

11:08 ص الجمعة 15 مارس 2024

الولايات المتّحدة

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واشنطن- (د ب أ)

رحبت الولايات المتحدة بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيساً لوزراء السلطة الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد مصطفى رئيساً للوزراء، مشيرة إلى أن واشنطن تحث على تشكيل حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت واتسون في البيان "أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ سياسات وإصلاحات بالغة التأثير وذات مصداقية".

وتابعت: "إن إصلاح السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وكلف الرئيس الفلسطيني عباس، أمس الخميس، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر .

يشار إلى أن مصطفى كان يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني والمستشار الاقتصادي للرئيس عباس، وصدر قرار تكليفه اليوم بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتي تكليف مصطفى بعد أن قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية استقالتها للرئيس عباس قبل نحو أسبوعين.

الولايات المتحدة واشنطن مجلس الأمن القومي الأمريكي

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