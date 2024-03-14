مسؤول أممي: طالما استمرت المأساة بغزة فالوضع سيتأثر بها في اليمن

مصراوي

قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة كانت واضحة بضرورة خفض التصعيد في البحر الأحمر، مؤكدا أنها تتحاور مع كل الأطراف اليمنية من أجل الحفاظ على مسار السلام.

وأكد جروندبرج أن التصعيد في المنطقة يعقد جهود الأمم المتحدة للوساطة والسلام في اليمن، مشددا على أنه طالما استمرت المأساة في غزة فالوضع سيتأثر بها في اليمن.

سبق وأن قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة مطار الحديدة الدولي.

كانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باليمن في خليج عدن.

وأضافت القيادة في بيان: "لم يصيب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وتابعت: "نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها".

وأوضحت: "تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".