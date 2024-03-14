البرلمان الأوروبي يدين تعطيل إسرائيل لوصول المساعدات

(مصراوي)

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدين تعطيل الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وندد البرلمان الأوروبي، بمهاجمة الاحتلال الإسرائيلي شاحنات المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة داعيًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وتتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتحديدًا مناطق الشمال مما تسبب في وقوع مجاعة استشهد على إثرها عدد من الفلسطينيين إلا أنه مع ذلك لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد الشهداء جراء المجاعة.