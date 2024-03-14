الناتو: أي محاولة لإجراء الانتخابات الروسية في مناطق أوكرانية غير شرعي

(مصراوي)

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن أي محاولة لإجراء انتخابات الرئاسة الروسية في مناطق أوكرانية ستكون "غير شرعية".

ودعت كييف، إلى عدم الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الروسية، واصفة إياها بـ "غير الشرعية".

وقالت الخارجية الأوكرانية، إن ترويج الدعاية الانتخابية الروسية في أراض "محتلة"، يعتبر تحد صارخ للقانون الدولي.

وتعقد انتخابات الرئاسة الروسية غدًا الجمعة وتنتهي الأحد من الأسبوع المقبل، في انتخابات يخوض فيها 4 مرشحين المعترك الانتخابي على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيستمر بوتين في سدة الحكم حتى عام 2030 في حال فوزه في الانتخابات المقررة.