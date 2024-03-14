أول تعليق من أردوغان على وفاة وإصابة عدد من حراسه

مصراوي

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الحادث الذي تعرض له طاقم الحماية الخاص به في مقاطعة شرناق جنوب شرق البلاد.

وفي حديثه في تجمع ماردين، قال أردوغان: "أتمنى الرحمة من الله لضابط الشرطة الذي فقد حياته في الحادث المروري الذي وقع بعد زيارتنا إلى شرناق، وأتمنى الشفاء العاجل لضباطنا المصابين".

بدوره أعرب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن تعازيه لأسرة دير الذي فقد حياته في الحادث، وأدرج في رسالة التعزية التي بعث بها التصريحات التالية:

"استشهد ضابط الشرطة فرات دير الذي كان ضمن طاقم مديرية استخبارات شرناق، نتيجة حادث مروري تعرض له مع السيارة التي كان يقودها في اتجاه طريق نصيبين في ولاية شرناق، رحمه الله شهيدنا، أتقدم بالتعازي إلى أسرته المكلومة، وإلى قسم شرطتنا البطلة وإلى أمتنا".

وفيما سبق أفادت وسائل إعلام تركية أن أحد حراس أردوغان توفى اليوم، وأصيب 3 آخرين، في حادث سير أثناء زيارة الرئيس التركي لمقاطعة شرناق جنوب شرق البلاد.

وأوردت وسائل الإعلام نقلا عن السلطات التركية، الأربعاء، أن رجل أمن من حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفي، وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال حادث تعرضوا له.

وأكدت السلطات أن الحادث، وقع أثناء جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، لافتة إلى أن الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا.

وأوضحت السلطات أنه لا توجد حتى الآن معلومات إضافية عن الحادث الذي تعرض له طاقم الحراسة سوى أنه حادث سير.