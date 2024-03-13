مسؤول فلسطيني: حمولة سفينة المساعدات لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين ولا يُعلم أين سترسو

وكالات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن العدو الإسرائيلي يرفض إدخال المساعدات من معبر رفح ضاربًا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وشدد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي، على ضرورة أن يتداعى المجتمع الدولي عاجلاً وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا وأفضل وسيلة هو عمل المعابر البرية.

وأوضح أن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أيام ولا يعلم أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة.

وأشار إلى ضعف جهود إغاثة شعب غزة وبقائه دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بأهالي القطاع لا سيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من ٧٠٠ ألف فلسطيني حرب تجويع واضحة.