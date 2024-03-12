سوليفان: بايدن لن يدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا توفر حماية للمدنيين

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن لن يدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا توفر حماية للمدنيين، مشيرا إلى أن مسار الاستقرار والسلام في المنطقة لا يكمن في اجتياح رفح.

وأضاف سوليفان، أن هناك مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يشمل الإفراج عن الجرحى والنساء والكرة في ملعب حماس، موضحا أن واشنطن تعمل بشكل يومي للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى عودة الأسرى من غزة ولا نعرف أي معلومات عنهم.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نشجع إسرائيل للبقاء منخرطة في المفاوضات وهناك أمل للتوصل إلى هذا الاتفاق"، موضحا أننا نضغط على أصدقائنا في إسرائيل وعلى جهات أخرى الضغط على حماس للإفراج عن الجرحى والمسنين والنساء.

وأكمل سوليفان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم دولة ذات سيادة ويعود له اتخاذ قرارات بشأن ما سيفعله، قائلا: ": إسرائيل لديها الحق والواجب في إجراءاتها ضد حماس".

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن أمريكا تريد نهاية للهجمات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل

واختتم سوليفان، إذا كان هناك عرض من حماس بشأن إطلاق الأسرى فهو أمر مرحب به، موضحا أن حماس خلقت مجموعة أعباء لا مثيل لها على العمليات العسكرية الإسرائيلية.