إعلان

BBC

ألمانيا: نشوب حريق في مركز لإقامة اللاجئين ببرلين ولا إصابات

05:40 م الثلاثاء 12 مارس 2024

ألمانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

برلين (د ب أ)

ذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين أن حريقا نشب اليوم الثلاثاء في مركز كبير لإقامة اللاجئين في المدينة دمر خيمة مؤقتة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

ودمر الحريق خيمة تبلغ مساحتها حوالي ألف متر مربع في مركز اللاجئين، الذي يقع على أرض مطار تيجل الذي خرج من الخدمة في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الخيمة الكبيرة كانت تأوي 380 شخصا، لكن جميعهم تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث أن الحريق لم يمتد إلى الخيام الأخرى بمركز إقامة اللاجئين، وأن الوضع "يمكن السيطرة عليه".

ويمكن رؤية سحابة دخانية كثيفة فوق موقع المطار السابق فيما كافح عشرات من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

ألمانيا مركز لإقامة اللاجئين أرض مطار تيجل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موسكو: القوات الروسية تسيطر على قرية غربي دونيتسك

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إصابة الفنانة نجلاء بدر في برنامج "رامز جاب من الآخر"
* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة