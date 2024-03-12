نتنياهو: الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف معنا

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالصدمة من مقتل الأمريكي إيتاي تشين على يد حركة حماس أثناء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وجدد بايدن تعهده لجميع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن الولايات المتحدة تقف معهم ولن تتوقف أبدا حتى تتم إعادتهم.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، إن عليهم تدمير كتائب حماس المتبقية في رفح لكي ينتصروا في الحرب.

وزعم نتنياهو في خطابه أمام لجنة إيباك، أن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف مع إسرائيل.