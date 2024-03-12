إعلان

BBC

نتنياهو: الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف معنا

05:33 م الثلاثاء 12 مارس 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالصدمة من مقتل الأمريكي إيتاي تشين على يد حركة حماس أثناء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وجدد بايدن تعهده لجميع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن الولايات المتحدة تقف معهم ولن تتوقف أبدا حتى تتم إعادتهم.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، إن عليهم تدمير كتائب حماس المتبقية في رفح لكي ينتصروا في الحرب.

وزعم نتنياهو في خطابه أمام لجنة إيباك، أن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف مع إسرائيل.

جو بايدن نتنياهو الشعب الأمريكي مقتل الأمريكي إيتاي تشين حركة حماس طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يتهم مفوض عام الأونروا بـ "الكذب" بشأن دخول المساعدات لغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إصابة الفنانة نجلاء بدر في برنامج "رامز جاب من الآخر"
* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة