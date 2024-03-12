تحطم طائرة عسكرية روسية في مقاطعة أيفانوفو
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وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية "إيل-76" على متنها 15 شخصًا بينهم طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد.
وتحطمت الطائرة العسكرية عند إقلاعها في مقاطعة أيفانوفو عند الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
وتوجهت لجنة من القيادة العليا للقوات الجوية الفضائية الروسية توجهت إلى مطار إيفانوفو للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة، وأرجعت الوزارة، سبب تحطم الطائرة إلى احتراق أحد المحركات عند الإقلاع.
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