إعلان

BBC

تحطم طائرة عسكرية روسية في مقاطعة أيفانوفو

01:26 م الثلاثاء 12 مارس 2024

روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية "إيل-76" على متنها 15 شخصًا بينهم طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد.

وتحطمت الطائرة العسكرية عند إقلاعها في مقاطعة أيفانوفو عند الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وتوجهت لجنة من القيادة العليا للقوات الجوية الفضائية الروسية توجهت إلى مطار إيفانوفو للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة، وأرجعت الوزارة، سبب تحطم الطائرة إلى احتراق أحد المحركات عند الإقلاع.

روسيا وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة عسكرية روسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تقييم استخباراتي أمريكي: قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم في خطر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة
* لأول مرة بعد التعويم.. سعر الدولار تحت 49 جنيها في 3 بنوك بمنتصف التعاملات
* غرفة السياحة تحذر من عمرة ترانزيت مخالفة: "قد تخسر فلوسك كلها"