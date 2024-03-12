إعلام عبري نقلا عن مسؤولين أمريكيين: بايدن فقد الثقة في نتنياهو

القاهرة - مصراوي

أعلنت قناة كان الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد تقريبا الثقة برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب القناة العبرية نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، فإن بايدن يرى أن مماطلة نتنياهو بملف الإغاثة أضرت إسرائيل.

وأعلن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي أي إيه" وليام بيرنز، في وقت سابق الإثنين، تطورات جديدة بشأن الهدنة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن هناك اتفاق هدنة في قطاع غزة على الطاولة الآن يتضمن تبادل عدد من السيدات الأسيرات والمسنين الأسرى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية، إن بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ للمدنيين الأبرياء في غزة وللأسرى وعائلاتهم.

وأضاف مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "سنواصل العمل بجد من أجل التوصل لاتفاق ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه ضمان نجاح ذلك".

وأوضح مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي لكن من المهم أن تتجنب الخسائر في صفوف المدنيين".

وأشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "هناك أطفال يتضورون جوعا ويعانون من سوء التغذية في غزة نتيجة عدم وصول المساعدات".

وتابع مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "من الصعب للغاية توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار".