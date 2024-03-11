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BBC

مدير المخابرات الأمريكية: بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ على المدنيين بغزة

11:39 م الإثنين 11 مارس 2024

مدير المخابرات الأمريكية

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القاهرة- مصراوي

قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية، إن بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ للمدنيين الأبرياء في غزة وللأسرى وعائلاتهم.

وتابع مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "سنواصل العمل بجد من أجل التوصل لاتفاق ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه ضمان نجاح ذلك".

وأضافت مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي لكن من المهم أن تتجنب الخسائر في صفوف المدنيين".

وأشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "هناك أطفال يتضورون جوعا ويعانون من سوء التغذية في غزة نتيجة عدم وصول المساعدات".

وأوضح مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "من الصعب للغاية توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار".

المخابرات الأمريكية حرب غزة أهالي غزة مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي

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