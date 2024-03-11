مدير المخابرات الأمريكية: بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ على المدنيين بغزة
القاهرة- مصراوي
قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية، إن بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ للمدنيين الأبرياء في غزة وللأسرى وعائلاتهم.
وتابع مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "سنواصل العمل بجد من أجل التوصل لاتفاق ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه ضمان نجاح ذلك".
وأضافت مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي لكن من المهم أن تتجنب الخسائر في صفوف المدنيين".
وأشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "هناك أطفال يتضورون جوعا ويعانون من سوء التغذية في غزة نتيجة عدم وصول المساعدات".
وأوضح مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "من الصعب للغاية توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار".
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