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BBC

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار بغزة

09:55 م الإثنين 11 مارس 2024

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك (د ب ا)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجددا لوقف إطلاق النار في بداية شهر رمضان، وهو وقت مقدس بشكل خاص للمسلمين.

وقال جوتيريش في نيويورك: "إن أقوى نداء لي اليوم هو تكريم روح شهر رمضان من خلال إسكات البنادق وإزالة جميع العقبات لضمان تسليم المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الواسع المطلوبين".

ودعا في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

كما حذر جوتيريش إسرائيل من مهاجمة المنطقة المحيطة برفح، في أقصى جنوب القطاع، حيث فر أكثر من مليون شخص من القتال في أماكن أخرى من القطاع.

وأضاف أن مثل هذا الهجوم يمكن أن "يقحم شعب غزة في مزيد من الجحيم".

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد هدد بشن هجوم على رفح قائلا "النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها بما يشمل رفح".

وقوبل تصريح نتنياهو بتحذيرات إقليمية ودولية من مغبة شن إسرائيل هجوم على رفح وتداعياته الكارثية.

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