فيديو.. طالبة تعتدي على زميلتها بوحشية في إحدى المدارس وتفقدها الوعي

في حادثة هزت الرأي العام الأمريكي، أعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، أن طالبة من مدرسة ثانوية بإسم "هازلوود إيست" ترقد في حالة حرجة في المستشفى بعد تعرضها للاعتداء من قبل زميلتها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طالبة سوداء البشرة تنهال بلكمات عنيفة على زميلتها حتى سقطت الأخيرة أرضًا، ثم قامت بضرب رأسها على الأرض بشكل متكرر حتى فقدت الوعي.

وتظهر الضحية وهي على الأرض تعاني من نوبة صرع بينما كان المراهقون الآخرون يشاهدون الاشتباك على مقربة. تم العثور على الفتاة المصابة بإصابة خطيرة في الرأس بالقرب من المدرسة الثانوية.

أكدت الشرطة أن الاعتداء وقع يوم الجمعة بالقرب من المدرسة وألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وتحتجز حاليًا لمحكمة الأسرة بتهمة الاعتداء، بينما يقوم فريق الشرطة بالتحقيق في الحادث.

وقال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إن الطالبة قد فارقت الحياة، بينما أكدت الشرطة أنها لا تزال في المستشفى دون الكشف عن هويتها.

أعرب جيمس كلارك نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع فيUrban Leagu، عن قلقه إزاء الواقعة، مشيرًا إلى أهمية التدخل لمعالجة الأسباب الجذرية للتنمر والعنف بين الشباب.

وأصدرت إدارة مدرسة "هازلوود" بيانًا تعبيريًا عن الحادثة، داعية إلى تحمل المسؤولية على مستوى المجتمع في معالجة أسباب العنف والتنمر بين الشباب. تسلط الحادثة الضوء على القلق المتزايد بشأن العنف في المدارس الأمريكية، حيث يشهد نحو نصف المدارس ارتفاعًا في حوادث العنف، وفقًا للمركز الوطني لإحصاءات التعليم.

🚨WARNING GRAPHIC 🚨



TEEN MURDERED IN FIGHT Near St. Louis High School



A Hazelwood East High School student has died after being attacked by a mob, with her head bashed into concrete.



It is under investigation by St. Louis County Police.

No arrests have been reported.… pic.twitter.com/U1TJXlDhRS